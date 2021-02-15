Треть бюджетных программ не согласованы в установленный срок, – Минфин

По состоянию на 15 февраля 2021 года из 513 бюджетных программ, требующих утверждения в текущем году, в Министерство финансов поступило 435 паспортов бюджетных программ, из которых согласовано 342, возвращены на доработку 51.