Фонд госимущества продал три здания возле стройки нового ТРЦ Алиева за 218 миллионов

Фонд государственного имущества провел 15 февраля три аукциона по приватизации зданий, расположенных рядом со станцией метро "Лыбидская" в Киеве.

Как сообщает пресс-служба ФГИ, по итогам проведенных аукционов за три здания, которые относятся к категории непроизводительных активов и разрушались в течение многих лет, предложили в сумме 218 млн грн, тогда как стартовая цена была немногим более 8 млн грн.

В частности, онлайн-аукцион по приватизации админздания (А) площадью 1730 кв. м привлек 4 участников, на конкурентных торгах стоимость актива выросла до 135,1 млн грн со стартовых 7,35 млн грн. Согласно данным в системе Prozorro, речь идет о здании по пер. Руслана Лужевського, 3. Победителем аукциона стало ООО "СК "Строительные технологии".

На приватизационном аукционе админздания (Б) площадью 429,7 кв. м 5 участников торгов установили финальную цену актива на уровне 37,9 млн грн, которая превысила стартовую цену 7,3 млн грн более чем 5 раз. Это здание также находится по пер. Руслана Лужевського, 3. Победителем аукциона стало то же ООО "СК "Строительные технологии".

Кроме того, на онлайн-аукционе по приватизации лабораторного корпуса с площадью 74,6 кв. м за право собственности на актив соревновались 6 участников, которые повысили цену актива до 45 млн грн, что более чем 66 раз выше стартовых 673,9 тыс. грн. Речь идет о доме по ул. Антоновича, 180, на этом аукционе победителем стало ООО "ФК Форт".

ФГИ отмечает, что объекты расположены рядом с домом "Летающая тарелка", в котором находятся Украинский институт научно-технической экспертизы и информации и Государственная научно-техническая библиотека Украины, а само здание внесено в реестр памятников архитектуры и монументального искусства и не подлежит приватизации, а потому остается в собственности государства.

В то же время, согласно фотографиям в Prozorro, все три проданные здания примыкают к строительству ТРЦ "Ocean Mall" столичного застройщика Вагифа Алиева и, очевидно, должны быть снесены для его достройки.

Как сообщалось, основатель ЧАО "Мандарин Плаза" ранее заявлял о планах выкупить расположенный по соседству торгово-развлекательный центр"Ocean Plaza", соединив его затем с ТРЦ "Ocean Mall".



