За сутки в Украине зафиксировали 3 143 новых случая Covid-19

По состоянию на 16 февраля в Украине за сутки зафиксировали 3 143 новых случая коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице на Facebook.

В частности заболели 182 ребенка и 179 медработников.

Также за прошедшие сутки госпитализировали 915 человек, летальных случаев – 150, выздоровели 6 189 человек. Кроме того, было проведено 39 401 тестирование.

Наибольшее количество новых заболевших зафиксировали в Ивано-Франковской (621), Черновицкой (343), Винницкой (210), Закарпатской (204) областях и в Киеве (308).

За все время пандемии заболело 1 276 618 украинцев, выздоровело 1 122 968 человек, умерло 24 542 пациента, было проведено 6 570 806 тестов.

Напомним, днем ранее сообщали о 2 332 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью. В частности заболели 160 детей и 47 медработников.