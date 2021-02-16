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"Укрнафта" выставила на аукцион 16 тысяч тонн сжиженного газа

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"Укрнафта" выставила на аукцион 16 тысяч тонн сжиженного газа
ПАО "Укрнафта" выставило на аукцион, который состоится 19 февраля, 15 880 тонн сжиженного газа.

Об этом говорится в сообщении Украинской межбанковской валютной биржи (УМВБ), передает enkorr.

Из этого объема 1 600 тонн предложено железнодорожным транспортом с Гнединцевского ГПЗ, остальные 14 280 тонн – автотранспортом, включая 6 000 тонн кременчугского СУГ. Стартовая цена установлена на уровне 18 429-18 643 грн/т.

Срок отгрузки – март 2021 год.

Джерело:  enkorr
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