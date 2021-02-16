"Метинвест" Ахметова увеличил чистую прибыль на 54%

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", за 2020 год увеличила чистую прибыль на 54% – до $526 млн, повысив маржу с 3% до 5%.

Об этом свидетельствуют данные аудированных консолидированных финансовых результатов деятельности компании на 2020 год, которые обнародованы на сайте компании.

При этом отмечается, что общая выручка в 2020 году уменьшилась на 3% – до $10,45 млрд, EBITDA возросла на 82% – до $2,2 млрд при росте маржи на 10 п.п. – до 21% с 11%.

Общий долг компании к концу 2020 года снизился на 3% – до $2,94 млрд. В то же время объем денежных средств и их эквивалентов увеличился с $274 млн до $826 млн.

Чистый долг за указанный снизился на 23% – до $2,11 млрд. Капитальные инвестиции сократились на 37% – до $663 млн с $1,06 млрд.

Согласно отчету, Metinvest B.V. увеличила производство стали и железнорудного концентрата на 9% и 5% соответственно. При этом производство угольного концентрата упало на 3%.

Как сообщалось, "Метинвест" по итогам 2020 года увеличил выплавку стали на 9% по сравнению с 2019 годом – до 8,27 млн тонн, чугуна – на 7%, до 8,48 млн тонн, общее производство кокса – на 3%, до 4,81 млн тонн.

При этом по итогам первого полугодия 2020 года Metinvest B.V. декларировал чистый убыток в размере $240 млн с отрицательной маржой 5%.

Напомним, Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", в 2019 году снизила чистую прибыль в 3,5 раза по сравнению с 2018 годом – до $341 млн с $1,19 млрд при снижении маржи на 7 процентных пунктов (п.п.) – до 3% с 10%.

Выручка компании в 2019 году сократилась на 10% – до $10,76 млрд, EBITDA - на 52%, до $1,21 млрд при падении маржи на 10 п.п. – до 11% с 21%.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинского, совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".