Украина сможет импортировать рыбу из Великобритании

Департамент окружающей среды, продовольствия и сельских дел Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (DEFRA) утвердил сертификат для ввоза рыбных продуктов в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей.

По словам главы службы Владиславы Магалецкой, утверждение международных сертификатов на экспорт является двусторонним процессом

"После выхода Великобритании из ЕС мы должны заново утверждать договоры и сертификаты для оуществления двусторонней торговли. Наше задание – чтобы потребители обеиз стран были в выигрыше, а бизнес увидел для себя ситуацию "он-он". Сейчас работаем в режиме 24/7, чтобы Украина и украинский бизнес получили лучшие условия, а украинские потребители – доступ к качественным товарам из Великобритании", – отметила она.