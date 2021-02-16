"Нафтогаз" ввел в эксплуатацию глубокую скважину в Полтавской области после капремонта

"Нафтогаз" ввел в эксплуатацию скважину №29 на Комышнянском месторождении в Полтавской области.

Как сообщает пресс-служба компании, после капитального ремонта и операций по интенсификации добычи на глубине более 6000 метров скважина обеспечивает более 320 тыс. кубометров газа в сутки.

"Долгое время эта скважина почти не работала. Ее восстановление было технически непростой задачей, ведь Комышнянское месторождение является глубоким и сложным по своему строению. Это один из приоритетных объектов нашего стратегического направления по наращиванию запасов на имеющемся портфеле месторождений", – отметил директор дивизиона "Нафтогаз Разведка и Добыча" Александр Романюк.

Для полноценного запуска скважины провели серию сложных ремонтных работ на значительной глубине. Работы выполняли в сложных геологических условий. В частности, операцию по гидроразрыва пласта (ГРП) впервые выполнили на глубине более 6000 метров.

"Такого показателя глубины для проведения операций по ГРП мы достигли впервые на месторождениях "Нафтогаза". Мы преодолели высокую температуру и высокие давления в пласте, освоили скважину с помощью колтюбинга и получили значительный приток газа", – уточнил директор дивизиона "Нафтогаз Техническое обеспечение" Андрей Хоменко.

Комышнянское газоконденсатное месторождение расположено в Миргородском районе Полтавской области. Его открыли в 1984 году и ввели в эксплуатацию в 1995 году. Запасы составляют около 8 млрд кубометров газа.

В 2018 году на месторождении провели сейсморазведочные 3D-исследования. Сейчас происходит обработка и интерпретация полученных данных.

Как сообщалось, группа "Нафтогаз" в 2020 году добыла 13,45 млрд кубометров товарного газа, что на 1% меньше показателя 2019 года.

В 2019 году отпуск товарного газа снизился на 1,5% – с 13,8 млрд кубометров до 13,6 млрд кубометров.