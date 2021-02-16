Вакцину AstraZeneca подали на регистрацию в Украине

В понедельник, 15 февраля, в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения была подана заявка о государственной регистрации в Украине вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Сообщается, что в этот же день ВОЗ утвердила AstraZeneca для экстренного применения и дала "зеленый свет" на использование ее во всем мире в рамках инициативы COVAX.

В Центре здоровья напомнили, что Украина получила информацию от COVAX о поставках производителя Oxford/AstraZeneca в размере от 2,2 до 3,7 млн доз в І-ІІ квартале 2021 года. Кроме того, вакцина куплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что уже в феврале в Украину прибудет полмиллиона доз.

Всего Украина заключила контракты на поставку 12 млн доз вакцины от коронавируса, которые разработаны при участии компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

Напомним, украинцы после 1 марта смогут записаться на бесплатную вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы хотим начать запись с 1 марта, потому, что с 1 марта мы будем точно знать объемы поставок вакцин в месяц", - сказал Ляшко, передает Интерфакс-Украина.

По словам Ляшко, записаться на вакцинацию смогут граждане, которые не входят в приоритетные группы, подлежащие вакцинации. При записи граждане в возрасте 18-59 лет будут вноситься в лист ожидания, гражданам старше 60 лет будет назначаться время и место вакцинации.