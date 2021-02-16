Степанов прокомментировал расследование закупки китайских вакцин через посредника

Расследование Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) возможных злоупотреблений при закупке вакцин против COVID-19 может негативно повлиять на переговоры с другими производителями.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

По словам главы Минздрава, теперь закупку вакцин усложняет расследование НАБУ.

"Украина уже теряет доверие от производителей вакцин. Подобные ситуации разрушают репутацию нашего государства. У нас и без того достаточно сложные переговоры, чтобы получить дополнительные дозы вакцин. Из-за грязных информационных атак производители начали выражать нежелание дальнейшего сотрудничества", – сказал министр.

Степанов также считает, что расследование закупки вакцин может свидетельствовать о попытке срыва вакцинальной кампании в Украине.

В то же время он пообещал, что предоставит в НАБУ все необходимые документы на протяжении суток.

"На предыдущей неделе все слышали об открытии дела НАБУ о закупке вакцин. Сегодня утром Минздрав получил от НАБУ требование о предоставлении информации обо всех переговорах с производителями вакцин от COVID-19. Я сразу же дал поручения о подготовке всех необходимых документов. Для их подготовки определено три дня, но я думаю, что на протяжении суток все эти документы будут переданы в НАБУ", – сказал Степанов.

Как сообщалось, в начале февраля детективы НАБУ начали расследование уголовного производства о закупке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

По данным Совета общественного контроля НАБУ, речь идет о возможных злоупотреблениях при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

Ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины"подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

При этом китайская компания Sinovac полностью не завершила третью фазу клинических испытаний своей вакцины. Согласно результатам клинических испытаний вакцины в Бразилии, ее эффективность составила немногим более 50%.