Автогаз продолжает дорожать в крупных сетях АЗС

Средняя цена сжиженного газа 16 февраля в сетях АЗС повысилась на 11 копеек за литр – до 15,19 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.

В сетях WOG и ОККО продукт подорожал на 20 и 26 коп./л – до 15,98 и 15,75 грн/л соответственно. На 30 коп./л, до 15,88 грн/л, подняла цены сеть SOCAR.

"Авантаж 7" и SUNOIL подняли цены на 10 коп./л, до 14,22 грн/л и 15,09 грн/л соответственно.

Такие сети как AMIC, "БРСМ-Нафта", KLO, "Автотранс", UPG, "Параллель", BVS, "Нефтек", Chipo и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 5-50 коп./л.