Комиссия по азартным играм разрешила открыть два первых легальных зала игровых автоматов

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей решила выдать ООО "ЛД-Перспектива" разрешение на проведение азартных игр в игральном зале, который расположен в подвальном этаже отельного комплекса "Русь" в Киеве.

Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии 9 февраля и обнародовано на ее сайте.

Согласно документу, в помещении общей площадью 313,33 кв. м разрешено организацию азартных игр в залах игорных автоматов или букмекерской деятельности.

Кроме того, 5 февраля Комиссия предоставила разрешение ООО "Хотел проперти" на организацию и проведении азартных игр в залах игорных автоматов или букмекерской деятельности в подвале гостиничного комплекса "Лыбедь".

В то же время Комиссия отказала в выдаче соответствующих разрешений ООО "Готель Менеджмент" для оборудования помещения для азартных игр в гостинице "Интерконтинеталь",

Как сообщалось, ранее Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей приняла решение выдать еще две лицензии на проведение азартных игр казино в интернете ООО "Геймдев" и ООО "Париматч".

2 февраля КРАИЛ выдала ООО "Спейсикс" первую лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет. Уже 9 февраля в Государственный бюджет поступило 23,4 миллиона гривен от выдачи лицензии.