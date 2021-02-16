В ближайшие недели в Украине представят Единый геопортал открытых данных

Единый геопортал открытых данных, куда войдут сведения о земельных, водных, лесных ресурсах, владельцах земли и т.д. представят в ближайшие недели.

Об этом во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии (НЭС) - 2030 на тему: "Развитие агросектора Украины" заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, передает Укринформ.

"В ближайшие недели будет обнародован геопортал открытых данных о стране - о лесах, о водах и всей инфраструктуре, о тех двух гектарах, которых 5 миллионов разошлось по всей стране. Вся информация, все выходные данные будут", - сказал он.

Лещенко также считает, что самой успешной реформой за последние два года является земельная, и относительно запуска оборота земель сельскохозяйственного назначения удалось найти компромиссное решение внутри всех профильных ассоциаций и со стороны власти.

Напомним, в мае 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О национальной инфраструктуре геопространственных данных" № 554-IX. Закон устанавливает правовые основы для создания, функционирования и развития национальной инфраструктуры геопространственных данных – геокадастра. Документ позволит сформировать современную систему доступа граждан ко всем видам географической информации.

Кроме того, закон предусматривает открытый доступ к геопространственным данным и метаданным, создаваемым в публичном секторе и предприятиями-монополистами.

Закон также вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях с целью введения ответственности за нарушение законодательства о национальной инфраструктуре геопространственных данных.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 13 апреля.