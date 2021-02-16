Витренко поддержал объединение "Центрэнерго" с шахтами перед приватизацией

В Министерстве энергетики поддерживают создание вертикально-интегрированной компании на базе ПАО "Центрэнерго" и государственных шахт с ее последующей приватизацией.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, передает Интерфакс-Украина

"Я вижу преимущества вертикальной интеграции. Вопрос только в выборе конкретных шахт, чтобы эта интеграция была действительно эффективной, были определенные синергии", – сказал он.

По мнению Витренко, текущая убыточная деятельность "Центрэнерго", которое вынуждено сжигать газ для выработки электроэнергии на фоне морозов и низких запасов угля, не должна влиять на финансовую привлекательность компании как объекта приватизации.

"Цена приватизации определяется относительно будущих прибылей, а не историческими прибылями. Это (текущая деятельность, – ред.) просто повлияет на финансовый результат в этом году, но приватизация – это всегда о будущем, а не о прошлом", – сказал Витренко.

Как сообщалось, ранее в "Центрэнерго" заявили, что планы по созданию вертикально интегрированной компании путем объединения с государственными угледобывающими предприятиями требуют проведения аудита добычи и рентабельности госшахт.

Как сообщалось, в начале октября 2020 года Кабинет министров поддержал предложение энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова о расторжении договора аренды целостного имущественного комплекса ГП "Добропольеуголь", который ДТЭК во времена Януковича взял в аренду до 2059 года. ДТЭК не объяснял, почему группа Рината Ахметова решила отказаться от шахт "Добропольеугля", но предлагал передать эти шахты "Центрэнерго".

Для управления возвращенным ДТЭК шахтами Министерство энергетики создало государственное предприятие "Добропольеуголь-добыча", назначив его руководителем Александра Коваля. Коваль известен как многолетний топ-менеджер угольных предприятий ДТЭК Рината Ахметова: с 2006 года возглавлял "Свердловантрацит" (в 2011 году передано в аренду ДТЭК), в последние годы работал на ПАО "ДТЭК "Павлоградуголь". Был народным депутатом седьмого созыва от Партии регионов.

При этом государственное предприятие "Добропольеуголь-добыча" заплатит 397,8 млн грн компании "ДТЭК Добропольеуголь" Ахметова в рамках процесса расторжения договора аренды и передачи государству госкомпании "Добропольеуголь".

Кроме того, в собственности ДТЭК остались обогатительные фабрики для угля шахт "Добропольеугля". Так, госпредприятие "Добропольеуголь-добыча" 26 января подписало договор с ПАО "ДТЭК Добропольская ЦОФ" на обогащение угля шахты "Добропольская" стоимостью 201,4 млн грн.