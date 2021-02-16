"Укрзализныця" запустила дополнительный поезд из Киева в Черновцы

По многочисленным просьбам пассажиров "Укрзализныця" решила запустить со следующей недели еще один поезд из столицы в Черновцы – ближе к горнолыжным курортам.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Зима не отступает, а количество желающих попасть на горнолыжные курорты в западные регионы Украины увеличивается. Поэтому "Укрзализныця" по многочисленным просьбам пассажиров со следующе недели запускает дополнительный поезд из Киева в Черновцы", – говорится в сообщении.

Поезд №249/250 Киев-Черновцы будет отправляться из Киева 26 февраля, 1,5,7 и 9 марта в 15:09 и будет прибывать в Черновцы в 08:15. В обратном направлении отправление 25 и 28 февраля, 4,6,8 марта в 19:15 и прибытие в Киев в 12:30.