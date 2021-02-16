Крупнейший порт Украины сократил перевалку грузов в январе на 20%

Морской торговый порт "Пивденный" (ранее – "Южный"), крупнейший по объему перевалки морской порт Украины, в январе 2021 года сократил перевалку грузов на 19,7% по сравнению с январем 2020 года – до 3,7 млн тонн.

Согласно данным госпредприятия "Администрация морских портов Украины", за январь 2021 года порт сократил перевалку экспортных грузов на 7,3% – до 2,9 млн тонн, импортных – на 49,4% до 443,18 тыс. тонн, перевалку транзитных – на 40,5% до 360,34 тыс. тонн. При этом перевалка каботажных грузов не осуществлялась, передает Интерфакс-Украина.

По номенклатуре грузов порт за январь 2021 года сократил перевалку наливных грузов на 0,3% – до 413 тыс. тонн, сухих сыпучих – на 23,1% до 3,007 млн тонн, тарно-штучных – на 0,9%, до 281,23 тыс. тонн.

Перевалка контейнеров за указанный период составила 17,017 тыс. TEU (-7,4%).

Как сообщалось, морской торговый порт "Пивденный" в 2020 году увеличил перевалку грузов на 14,49% по сравнению с 2019 годом – до 61,67 млн тонн.

Порт "Пивденный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов – около 2,6 км.

Госпредприятие "Южный морской торговый порт" в указанном порту располагает двумя собственными перегрузочными комплексами.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод, группа терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС), специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж", комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ", комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг", "Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина", комплекс по перевалке нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".