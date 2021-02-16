В Харьковской области закрыли 36 частных социальных заведений

В Харьковской области в результате проверок, проведенных после пожара в нелегальном доме престарелых, было выявлено 83 заведения, нелегально предоставляющие социальные услуги.

Об этом сообщил директор департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Юрий Шпарага, передает пресс-служба Харьковской ОГА.

"Органы национальной полиции во время проверок выявили 83 заведения, которые нелегально предоставляют социальные услуги. Выяснено, что у 68 из них есть регистрация в Государственной фискальной службе. Когда заработала рабочая группа, в составе которой – правоохранители, представители органов местного самоуправления, других структур, 36 из этих учреждений прекратили свою деятельность", – сообщил чиновник.

По его словам, 4 учреждения уже зарегистрированы в Государственном реестре поставщиков социальных услуг чтобы продолжить свою деятельность в соответствии с законодательством.

"Около 20 частных предпринимателей соглашаются привести учреждения в надлежащий вид и работать на основании законодательства. Сейчас идет подготовка документов для того, чтобы быть официально зарегистрированными в Государственном реестре поставщиков социальных услуг", – сказал Шпарага.

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Как сообщалось, ранее Минсоцполитики поручило Национальной социальной сервисной службе с участием областных администраций в течении месяце выявить и внести в госреестр данные о частных домах престарелых, а также заведениях для лиц с инвалидностью и наркозависимых.

Напомним, пожар в частном доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро попали в больницы с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти.

Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

Суд взял под стражу на 60 суток без права внесения залога четырех подозреваемых по делу.