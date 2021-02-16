"Метинвест" Ахметова выкупил акции Северного ГОКа у миноритариев за $50 миллионов
Об этом свидетельствует сообщение группы о консолидированных финансовых результатах за 2020 год, обратило внимание Интерфакс-Украина.
Так, в разделе "финансовый денежный поток" констатируется, что общая сумма выплаченных в 2020 году дивидендов составила $100 млн, "при этом $50 млн было направлено на приобретение неконтролирующей доли участия (3,2% акций, – ред.) в Северном ГОКе".
В отчете не уточняется, у кого приобретались акции. По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, в собственности Metinvest B.V. находилось 96,8336% акций предприятия.
СевГОК по итогам 2019 года, согласно годовому отчету, снизил чистую прибыль на 2,6% по сравнению с 2018 годом – до 7,99 млрд грн, доналоговую прибыль на 3% – до 9,59 млрд грн. При этом чистый доход возрос на 9,1% – до 28,47 млрд грн. Нераспределенная прибыль к концу 2019 года составляла 32,6 млрд грн.
Как сообщалось, Metinvest B.V., материнская компания группы "Метинвест", в 2020 году увеличила чистую прибыль на 54% – до $526 млн.
При этом общая выручка в 2020 году уменьшилась на 3% – до $10,45 млрд, а EBITDA возросла на 82% – до $2,2 млрд при росте маржи на 10 п.п. – до 21% с 11%.
Общий долг компании к концу 2020 года снизился на 3% – до $2,94 млрд.
Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинского, совместно управляющие компанией.
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".