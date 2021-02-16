Объем критически необходимых инвестиций в газовые сети составляет 3,8 миллиарда в год, – АГРУ

Операторы ГРМ в 2021 году проинвестируют в газораспределительные сети около 700 млн грн, тогда как необходимый объем только критических инвестиций составляет 3,8 млрд грн в год.

Об этом глава Ассоциации газового рынка (АГРУ) Денис Сенектутов заявил во время форума "Украина 30. Платежка".

Он обратил внимание, что текущий объем инвестиций в газораспределительные сети в пять раз меньше критически необходимых. В итоге при дальнейшей деградации газораспределительной системы рабочими могут остаться только локальные участки, востребованные потребителями – в основном, в крупных городах.

"В текущем году газораспределительные компании проинвестируют в сети около 700 млн грн, а сумма только критически необходимых инвестиций – 3,8 млрд грн. Если этого не сделать через несколько лет у нас уже будет около 25 тыс. км аварийных сетей. Это превышает протяженность сетей Днепропетровской области, или же двух Черниговской и Сумской", – подчеркнул Сенектутов.

Глава Ассоциации пояснил, что инвестиции в сети необходимы и для оптимизации системы под актуальные потребности потребителей газа, ведь потребители газа в Украине используют системы доставки газа только на 25%. Очевидно, что потребление газа продолжит снижаться в ближайшие годы. Поэтому потребитель не должен содержать избыточную инфраструктуру, которая ему нужна.

"Когда мы говорим об избыточной мощности – это не просто невостребованное сечение газовой трубы. Это десятки тысяч объектов критической инфраструктуры по всей стране, которые необходимо регулярно обслуживать конкретным работникам", – подчеркнул Сенектутов.

По оценке главы АГРУ, необходимо 50 млрд грн в течение пяти лет, чтобы оптимизировать систему под актуальные потребности потребителей газа. При таких условиях можно подготовить сети к транспортировке синтетических газов и провести автоматизацию процессов.

Он напомнил, что газораспределительные сети Украины – одни из крупнейших систем в Европе, рассчитаны на транспортировку 100 млрд кубометров газа в год. Сейчас по ней распределяется потребителям около 25 млрд куб. м и количество транспортной работы с каждым годом продолжает уменьшаться.