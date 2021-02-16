Авиакомпания Air Arabia с 1 марта начнет летать между Киевом и Шарджей ежедневно, сообщили avianews.com в украинском представительстве авиаперевозчика.

Сейчас авиакомпания обслуживает этот маршрут шесть раз в неделю - за исключением понедельников, передает avianews.com.

Расписание предусматривает вылеты в одно и то же время во все дни. Самолет взлетает в Шардже в 09:00 и приземляется в Киеве в 12:35. Вылет из Киева Air Arabia осуществляет в 13:25 с прилетом в Шарджу в 20:25.

В украинской столице авиакомпания обслуживается в терминале D аэропорта "Борисполь".

Аэропорт Шарджи расположен в 40 км от популярного среди украинских туристов Дубая. Время в пути на машине в центр города занимает 40 минут.

В украинском представительстве Air Arabia сообщили, что перед вылетом в ОАЭ пассажир за свой счет должен сделать ПЦР-тест на коронавирус. С момента сдачи анализа до вылета из Киева должно пройти не более 96 часов. Тест должен подтвердить, что пассажир не болеет.

По прилету в Шарджу у туриста возьмут повторный ПЦР-тест на коронавирус. За него не нужно платить. Результата анализа необходимо будет дождаться в номере отеля.