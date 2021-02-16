Критически низкие запасы угля на ТЭС упали еще на 20%, – "Укрэнерго"

За неделю с 8 по 14 февраля запасы газового угля на ТЭС уменьшились еще на 20% (на 47,9 тыс. тонн), тогда как антрацитового – на 16% (на 23,1 тыс. тонн).

Как сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", в целом запасы угля на складах ТЭС составляют 313,3 тыс. тонн, что на 67% меньше минимально необходимых, а ситуация в этой сфере остается критической.

В частности, по состоянию на 14 февраля, запасы газового угля на складах ТЭС с начала ноября 2020 года сократились в 11,1 раза – до 192,2 тыс тонн, антрацитового – в 3 раза, до 121,2 тыс. тонн.

При этом, около 53% всех запасов угля (166 тыс. тонн) сосредоточено только на двух ТЭС – Луганской и Славянской.

"Укрэнерго" отмечает, что большое количество блоков ТЭС и ТЭЦ находятся в аварийном ремонте или отключены из-за отсутствия топлива. В частности, по состоянию на утро 15 февраля не могут быть включены в работу 19 блоков ТЭС суммарной мощностью 6270 МВт из-за аварийных ремонтов или отсутствие топлива. При этом энергоблоки станций "Центрэнерго" (Трипольская ТЭС и Змиевская ТЭС) в течение 9-13 февраля работали на резервном топливе (газ).

Оператор отмечает, что на минувшей неделе среднесуточное электропотребление в рабочие дни относительно предыдущей недели выросло на 5% – до 502,8 млн кВт-ч, а в выходные дни – на 3,4%, до 490,3 млн кВт-ч.

В целом, электропотребление, по оперативным данным, с 8 по 14 февраля составило 3,49 млрд кВт-ч, что на 4,6% больше, чем за предыдущую неделю.

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В течение недели потребления частично покрывалось за счет коммерческого импорта. В торговой зоне ОЭС Украины было импортировано 85,9 млн кВт-ч электроэнергии из Беларуси и 41,7 млн кВт-ч – из России, в "острове Бурштынской ТЭС" – 31,3 млн кВт-ч из Словакии, 4,9 млн кВт-ч – из Румынии и 4,5 млн кВт-ч – из Венгрии.

Аварийная помощь из смежных энергосистем в течение недели не активировалась.

"Сейчас "Укрэнерго" не прогнозирует никаких ограничений энергопитания любых категорий потребителей, то есть оператор системы передачи не планирует введение графиков аварийного отключения (ГАВ) и ограничения мощности (ГОП). Вместе с тем обращаем внимание, что для стабилизации прохождения периода холодов важно не допускать аварийных отключений значительного объема генерации", – подчеркивают в "Укрэнерго".