Украина планирует переговоры о свободной торговле с Японией, – посол

Украина рассчитывает начать переговоры о соглашении о свободной торговле с Японией, а также договорится об обновлении конвенции об избежании двойного налогообложения с этой страной.

Об этом посол Украины в Японии Сергей Корсунский заявил во время выступления на форуме "Азиатская стратегия в действии. Роль украинского-японского сотрудничества", передает Укринформ.

"Для нас более важным аспектом, я считаю, должна стать экономика, которая создает основу для того, чтобы была очень серьезная заинтересованность у политических лидеров Японии развивать с Украиной компонент безопасности тоже. В контексте экономики, я этот вопрос обсуждаю уже четыре месяца со всеми представителями японского правительства и парламента, с которыми встречаюсь. Таких встреч было уже несколько десятков – это начало переговоров о соглашении о свободной торговле, это обновление конвенции об избежании двойного налогообложения", – рассказал дипломат.

Посол напомнил, что сейчас действует конвенция о двойном налогообложении, которая была заключена еще во времена СССР 1986 года, и уже есть проект новой, который передан японской стороне.

Дипломат рассчитывает, что консультации по этому поводу завершатся достаточно быстро.