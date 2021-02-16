Рада ратифицировала соглашение с Польшей о совместном содержании мостов на границе

Верховная Рада 16 февраля приняла законопроект №0079 "О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Польша о содержании пограничных дорожных мостовых объектов на украинско-польской государственной границе".

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.

Как сообщается, за принятие законопроекта проголосовал 341 депутат.

"Указанным Соглашением разграничивается сфера ответственности украинской и польской сторон относительно пограничных объектов совместного использования. Это три автодорожных моста через Западный Буг на украинско-польской границе. Ратификация Соглашения позволит содержать эти сооружения в надлежащем транспортно-эксплуатационном состоянии", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Соглашение касается двух мостовых сооружений через Западный Буг между населенными пунктами Ягодин и Дорогуск на автодороге М-07 Киев-Ковель-Ягодин (на Люблин) и польской государственной дороге №12; а также моста через Западный Буг между населенными пунктами Устилуг и Зосин на автодороге Н-22 Устилуг-Луцк-Ривне и польской государственной дороге №74.

Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Польша о содержании пограничных дорожных мостовых объектов на украинско-польской государственной границе было подписано 22 июня 2018 года в Варшаве.