"Метинвест" Ахметова планирует завершить покупку угольных активов Нусенкиса до конца 2022 года

Зарегистрированная в Нидерландах Metinvest B.V. – материнская компания группы "Метинвест" – планирует сконцентрировать 99,99% в Покровском угольном бизнесе до конца 2022 года.

Об этом свидетельствует сообщение группы о консолидированных финансовых результатах за 2020 год, передает Интерфакс-Украина.

Согласно документу, "Метинвест" еще не имел практической возможности реализовать опцион из-за того, что он все еще находился в процессе получения согласия на потенциальное приобретение от кредиторов, акционеров и некоторых иностранных регулирующих органов.

"Руководство ожидает получения всех необходимых разрешений в течение одного года с момента согласования АМКУ (1 октября 2020 года, – ред.) и исполнить первую часть опциона на приобретение дополнительных 25,23% к тому времени, в то время как последняя часть опциона на реализацию 49,99% акций ожидается к концу 2022 года", – констатируется в отчете.

Сейчас время "Метинвест" официально владеет 24,77%-ной долей участия в этом угольном бизнесе, основным активом которого является крупнейший в Украине производитель коксующего угля ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая обл.) и ООО "Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская".

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Как сообщалось, 1 октября 2020 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение материнской компании металлургического холдинга "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского – нидерландской Metinvest B.V. – на приобретение контроля над девятью предприятиями, входившими ранее в группу "Донецксталь" Виктора Нусенкиса, в том числе и ШУ "Покровское"

Официально "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского в 2018 году приобрел 24,99% акций Шахтоуправления "Покровское" Виктора Нусенкиса за $190 млн. При этом "Метинвест" получил опцион на приобретение оставшихся 75,01%.

Эти 75,01% акций через компанию ICH распределены между киприскими Altana Limited (24,99%), Misandyco Holdings LTD (24,99%), Mastino Тrading LTD (0,04%) и виргинской Treimur Investments Limited (24,99%), которые также стали совладельцами ЧАО "Донецксталь" – металлургический завод".

На Altana, Мisandaiko и Мastinto также был оформлен ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ), получить разрешение АМКУ на его покупку "Метинвест" пытался несколько лет.

Напомним, перед сменой собственника венчурный корпоративный фонд "Глори" под управлением ICU активно скупал долговые обязательства группы "Донецксталь", которая сохранила на подконтрольной Украине территории крупную угольную компанию "Шахтоуправление "Покровское". Фонд ICU собрал ее мультивалютные обязательства на сумму свыше 7,8 млрд грн (почти $300 млн по текущему курсу с учетом процентов и пени).

При этом часть долгов предприятий группы "Донецксталь" фонд ICU приобрел через ООО "Финансовая компания "Приоритет" Сергея Кия. Кий был нардепом нескольких предыдущих созывов, входил во фракцию Партии регионов. В 2001-2006 годах был помощником президента ФК "Шахтер" Рината Ахметова.

ДМЗ, "Донецксталь" и Energotrading Limited в августе 2013 года выступили заемщиками синдицированного финансирования $500 млн в виде двух кредитных траншей в $225 млн и $275 млн со сроками погашения три и пять лет. Ведущими организаторами сделки стали ING Bank N.V. (Нидерланды), "ИНГ Банк Украина", Unicredit Bank AG (Германия), Укрсоцбанк (группа Unicredit), VTB Bank (France) SA, VTB Bank (Deutschland) AG, Raiffeisen Bank International AG (Австрия), "Райффайзен Банк Аваль", также East-West United Bank S.A. (Люксембург).