Минфин снизил ставки по облигациям внутреннего займа (обновлено)

Министерство финансов на состоявшемся 16 февраля аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 9,49 млрд грн, снизив ставки по большинству предложенных выпусков ценных бумаг.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие трехмесячные облигации были размещены на 488,94 млн грн. Благодаря ограничению предложения ставку по этим ценным бумагам удалось снизить до 9,07 годовых, тогда как две недели назад они размещались под 9,29%.

Облигации сроком обращения один год были размещены на 904,9 млн грн при спросе 2,85 млрд грн, что позволило снизить ставку до 10,96% годовых с 11,15% неделей ранее.

Облигации сроком обращения 16 месяцев Минфин разместил на 1,54 млрд грн при спросе 5,29 млрд грн, снизив ставку до 11,3% годовых с 11,74% неделей ранее.

От размещения ОВГЗ сроком обращения два года поступило 1,73 млрд грн под 11,84% годовых, а от размещения трехлетних бумаг – 1,27 млрд грн под 12,05%. Ставки по этим выпускам также снизились, по сравнению с прошлой неделей.

Кроме того, номинированные в евро годичные облигации были размещены на сумму 70,49 млн евро под 2,5% годовых, а двухлетние долларовые ОВГЗ – на $41,8 млн под 3,89% годовых.

Как сообщалось, на прошлой неделе Министерство финансов на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 13,09 млрд грн, разместив в том числе долларовые облигации на $206,84 млн под 3,9% годовых. Большинство ценных бумаг выкупили банки и нерезиденты.