Шмыгаль поручил подготовить программу поддержки украинских авиакомпаний
Об этом Шмыгаль заявил во время совещания по развитию внутренних авиационных перевозчиков 16 февраля, передает пресс-служба правительства.
Премьер подчеркнул, что финансовая состоятельность и стабильность работы отечественных авиационных компаний является гарантией доступных авиаперевозок, увеличения туристического спроса и стимулом для развития экономики в целом.
"Необходимо активизировать работу и сформировать государственную стратегию поддержки отечественных авиаперевозчиков в связи с негативными последствиями пандемии COVID-19. Важно как можно быстрее завершить этот процесс", – сказал Шмыгаль.
Глава правительства также отметил важность поддержки украинских авиакомпаний в контексте подписания соглашения об Общем авиационном пространстве с Европейским Союзом.
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Как сообщалось, в прошлом году крупнейшая украинская авиакомпания МАУ обращалась к правительству с просьбой предоставить предприятию льготный кредит в размере $50 млн под 5-6% для поддержания финансовой стабильности предприятия.
Президент МАУ Евгений Дыхне тогда также заявлял, что обсуждается финансовая поддержка авиакомпании со стороны собственников, однако о предоставлении такой поддержки неизвестно.
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности, одним из конечных бенефициаров компании является Игорь Коломойский.