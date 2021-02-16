Шмыгаль поручил подготовить программу поддержки украинских авиакомпаний

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству инфраструктуры до 22 февраля разработать решение по поддержке отечественных авиаперевозчиков.

Об этом Шмыгаль заявил во время совещания по развитию внутренних авиационных перевозчиков 16 февраля, передает пресс-служба правительства.

Премьер подчеркнул, что финансовая состоятельность и стабильность работы отечественных авиационных компаний является гарантией доступных авиаперевозок, увеличения туристического спроса и стимулом для развития экономики в целом.

"Необходимо активизировать работу и сформировать государственную стратегию поддержки отечественных авиаперевозчиков в связи с негативными последствиями пандемии COVID-19. Важно как можно быстрее завершить этот процесс", – сказал Шмыгаль.

Глава правительства также отметил важность поддержки украинских авиакомпаний в контексте подписания соглашения об Общем авиационном пространстве с Европейским Союзом.

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Как сообщалось, в прошлом году крупнейшая украинская авиакомпания МАУ обращалась к правительству с просьбой предоставить предприятию льготный кредит в размере $50 млн под 5-6% для поддержания финансовой стабильности предприятия.

Президент МАУ Евгений Дыхне тогда также заявлял, что обсуждается финансовая поддержка авиакомпании со стороны собственников, однако о предоставлении такой поддержки неизвестно.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности, одним из конечных бенефициаров компании является Игорь Коломойский.