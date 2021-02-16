Рада уравняла документы в смартфоне для водителей с бумажными

Верхованая Рада при внесении изменений в закон "О дорожном движении" предусмотрела, что водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспорта и полис ОСАГО в приложении "Дія" можно использовать наравне с бумажными.

Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, раньше вопрос использования этих документов в приложении регулировался постановлением Кабинета министров.

"Теперь водитель может показать электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования (ОСАГО) полицейскому для удостоверения своей личности и права на вождение", – отмечается в сообщении.

Согласно тексту закона, теперь водитель может предъявить полицейскому электронное удостоверение водителя и электронное свидетельство о регистрации транспортного средства, действующий внутренний электронный договор обязательного страхования в визуальной форме страхового полиса (на электронном или бумажном носителе, или отображение информации о его наличии в электронном свидетельстве о регистрации транспортного средства).

В министерстве напомнили, что недавно парламент в первом чтении одобрил законопроект, которым предлагается приравнять цифровые паспорта в приложении "Дія" к бумажным.

"После принятия этого закона Украина станет первой страной в мире, где юридическая сила цифровых паспортов будет признана на законодательном уровне", – ожидают в Минцифры.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", которым увеличена ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения и повышены штрафы за ряд других нарушений Правил дорожного движения.



