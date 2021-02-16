Оценка снижения ВВП еврозоны в четвертом квартале пересмотрена до 0,6%

Экономика 19 стран еврозоны в четвертом квартале 2020 года сократилась на 0,6% относительно предыдущего квартала.

Об этом свидетельствует вторая оценка ВВП, представленная Статистическим управлением Европейского союза.

В годовом выражении ВВП еврозоны снизился на 5%, передает Интерфакс-Украина.

Предварительные данные указывали на снижение ВВП на 0,7% относительно предыдущего квартала и на 5,1% в годовом выражении.

Эксперты не ожидали пересмотра показателей, свидетельствуют данные Trading Economics.

В третьем квартале текущего года ВВП еврозоны подскочил на рекордные 12,4% относительно предыдущего квартала. Падение ВВП в годовом выражении в июле-сентябре составило 4,3%.

Среди крупнейших экономик еврозоны Италия и Франция в четвертом квартале зафиксировали падение ВВП в поквартальном выражении на 2% и 1,3% соответственно, тогда как экономика Германии выросла на 0,1%, Испании - на 0,4%.

Согласно пересмотренным данным, ВВП 27 государств Евросоюза в октябре-декабре снизился в поквартальном выражении на 0,4% после роста на 11,5% в предыдущем квартале. Предварительно сообщалось о сокращении показателя на 0,5% в четвертом квартале. Падение в годовом выражении составило 4,8%, как и было объявлено ранее, после снижения на 4,2% в июле-сентябре.

По итогам 2020 года в целом экономика валютного блока сократилась на 6,8%, Евросоюза - на 6,4%.