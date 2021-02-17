Киевский метрополитен впервые самостоятельно провел модернизацию поезда. ФОТО
Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Густелев, сообщает пресс-служба КГГА.
По словам чиновника, в ближайшее время полностью обновленный поезд выйдет на синюю линию столичного метрополитена.
"Корпус вагонов сделан из стеклопластика, новые несущие конструкции кузовов обеспечивают безопасную эксплуатацию вагонов на следующие 22 года. В вагонах – новое дверное оборудование, окна, салонное освещение с использованием бюджетных светодиодных светильников и тому подобное. В кабине машиниста установлен новый пульт управления, кондиционер, зеркала заднего вида и лобового стекла с электроподогревом", – сообщил замглавы КГГА.
"Также впервые в киевском метрополитене применена система визуального станционного информирования пассажиров в салоне вагонов, которая отражает схему линии метрополитена и местонахождение поезда в реальном времени во время движения линией", – добавил Густелев.
Чиновник добавил, что в модернизированном поезде повышена надежность работы электрооборудования и пожарной безопасности.
По словам Густелева, все материалы и оборудование для капитального ремонта были закуплены у отечественных поставщиков через систему электронных закупок ProZorro.