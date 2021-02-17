Власти Киева заплатят еще 320 миллионов за реконструкцию крупнейшей свалки

ЧАО "Киевспецтранс" 9 февраля по результатам тендера заказало ООО "Строительное управление механизации" реконструкцию крупнейшей свалки в Киевской области за 320,14 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Как отмечает издание, это уже третья попытка нанять подрядчика для реконструкции и переоснащения полигона твердых бытовых отходов №5 в селе Подгорцы Обуховского района. Так, в 2018 году тендер на выполнение этих работ выиграло ООО "Строительная компания "Адамант" за 326,49 млн грн. Из этих средств фирме выплатили 209,35 млн грн.

В 2020 году ООО "Хозхимсервис" выиграло подряд по реконструкции полигона у нынешнего победителя ООО "Строительное управление механизации" на 353,31 млн грн. Однако деньги по тому договору не перечислялись.

Новый подрядчик "Строительное управление механизации" должен завершить работы до конца 2022 года. В частности выполнят складирование, обустроят подпорную стенку, канализацию, очистные сооружения, дренаж, котельную, дороги, освещение, ограждение, автоматизацию и тому подобное.

Итоговая ведомость ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить цены материалов и оборудования с рыночными.

Стоимость договора на 4% ниже ожидаемой стоимости закупки в 333,83 млн грн.

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К участию в аукционе не допустили ООО "Будмонтажсервис I" и АО "Киевметрострой". Первая компания не представила финансовую отчетность и ряд других документов, а у второй по состоянию на 14 января на сайте Государственной фискальной службы значился налоговый долг.

Винницкое "Строительное управление механизации" принадлежит директору Сергею Воловику и Дмитрию Годованюку. Годованюк руководил ООО "Мостострой" бывшего нардепа от "Партии регионов" Владимира Продивуса. А Воловик в прошлом был руководителем ООО "Киевмостобуд", среди учредителей которого были ПАО "Мостострой" Светланы Продивус и Инны Бондарь. Последнее сейчас является банкротом, но перед тем входило в корпорацию "Укрмостострой" Продивуса. Именно у ПАО "Мостострой" победитель арендует часть техники, а другую – у ООО "Авангард".

Единственным допущенным конкурентом победителя тендера было ООО "Промин Буд Сервис" с уставным капиталом 100 грн, зарегистрировано в 2016 году в Киеве по адресу массовой регистрации. Его учредителем указан Андрей Цвилев из оккупированного Донецка, а директором - Игорь Черкашин. Черкашин также руководит донецким ООО "Марморокбуд", которое через ряд донецких и краматорских компаний принадлежит Дмитрию Швидченко из оккупированного Донецка, Александру Гершуне из Святогорска и Евгении Николаенко из Краматорска.

Дмитрий Швидченко был помощником бывшего нардепа от "Партии регионов" Анатолия Близнюка. "Промин строй сервис" арендовал технику у "Хозхимсервиса" и выполнял для него работы.

Акционерами "Киевспецтранса" является Департамент коммунальной собственности КГГА (51%) и Игорь Тынный (47%).