"Метинвест" Ахметова скупил 100% акций бывшего коксохимического завода Абрамовича

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания группы "Метинвест", в 2020 году увеличила свою долю в ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ, ранее – "Евраз-Днепродзержинский КХЗ") с 97% до до 100%.

Согласно обнародованным консолидированным финансовым результатам "Метинвеста" за 2020 год, в 2019 году доля "Метинвеста" в ДКХЗ составляла 49,4%, передает Интерфакс-Украина.

По данным Национального депозитария на четвертый квартал 2020 года, в собственности Metinvest B.V. находилось 97,0073% уставного капитала ДКХЗ.

Как сообщалось, в октябре 2020 года кипрская Barlenco Ltd., аффилированная с группой "Метинвест", объявила о принудительном выкупе акций (squeeze-out) у миноритариев ЧАО "ДКХЗ".

ЧАО "ДКХЗ " получило 21 октября 2020 года уведомление от компании Metinvest B.V. о достижении доминирующего контрольного пакета акций в предприятии. Тогда уточнялось, что прямая доля Metinvest B.V. возросла с 73,37% до 97,01%. При этом совокупное владение "Метинвестом" акций в ДКХЗ (с аффилированной компанией Barlenco Ltd которая владеет еще 2,09% акций предприятия) достигло 99,1%.

Читайте также: АМКУ разрешил Ахметову получить активы "Донецкстали" Нусенкиса

Metinvest B.V. в середине марта 2020 года объявил о завершении сделки по приобретению доли ЧАО "ДКХЗ", указав, что владеет около 73% акций предприятия.

Напомним, в апреле 2019 года Антимонопольный комитет после нескольких лет рассмотрения одобрил сделку по покупке "Метинвестом" ЧАО "Днепровский коксохимический завод" при соблюдении ряда дополнительных обязательств.

Напомним, в апреле 2018 года стало известно, что Антимонопольный комитет отказал группе "Метинвест" в покупке "Днепровского коксохимического завода" у структур Evraz Романа Абрамовича. При этом по данным российских СМИ, ПАО "Евраз Днепродзержинский коксохимический завод" перешел под управление "Метинвеста" еще с начала 2015 года.

Однако, в АМКУ отмечали, что продолжают изучать влияние концентрации на рынок кокса и коксохимической продукции. Тогда председатель АМКУ Юрий Терентьев сообщал, что Metinvest может взять на себя односторонние обязательства, которые нивелируют риски монополизации.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".