Компенсации за отмену льготных тарифов на электроэнергию перечислили для 570 тысяч семей

Минсоцполитики перечислило 322,13 млн грн компенсаций за январь для 571,6 тыс. потребителей, лишенных льготных тарифов на электроэнергию по решению Кабмина.

Как отметили в пресс-службе министерства, эти компенсации призваны обеспечить поддержку тем категорий населения, которые больше всего пострадали от отмены льготных тарифов, в частности для домохозяйств, которые используют электроэнергию для отопления.

В отличии от субсидий, эти компенсации выплачиваются не домохозяйству, а поставщику электроэнергии.

"Собственно, этот механизм был введен до конца отопительного периода, как краткосрочный алгоритм поддержки в период отопительного сезона", – напомнил замминистра социальной политики Виталий Музыченко.

Как сообщалось, 29 января Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на 2021 год, предусмотрев новую бюджетную программу "Компенсация в связи с повышением тарифов на электрическую энергию на оплату электроэнергии населением, проживающим в жилых домах, в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения, а также многодетными, приемными семьям и детскими домами семейного типа".

На финансирование этой бюджетной программы направлено 1,4 млрд грн за счет уменьшения на эту же сумму расходов, предусмотренных на выплату льгот и жилищных субсидий, на которую в госбюджете предусмотрено 36,6 млрд грн.

Напомним, ранее НКРЭКУ и правительство отменили все льготы на электроэнергию, в том числе тариф в размере 0,9 грн/кВт-ч на первые 3000 кВт-ч в месяц для бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.

Как пояснили в НКРЭКУ, это обусловлено тем, что 28 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию для населения, отменив сниженный тариф на первые 100 кВт-ч в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на электроэнергию с 1 января 2021 года составит 1,68 грн за кВт-час, независимо от объема потребления. Очередное повышение тарифов возможно уже с 1 апреля следующего года.

Согласно оценкам экспертов Нацбанка, после этого счет в платежке за электричество для каждой семьи вырастет в среднем на 39,2%, что приведет к ускорению общей инфляции в 2021 году на 0,39 процентного пункта.