Нацбанк исключил из реестра четыре финучреждения

Национальный банк Украины исключил из Государственного реестра финансовых учреждений четыре компании – ЧО "Ломбард "Гулевич и компания", ФК "Прайм-финанс", ООО "Всеукраинское народное общество "Форум" и КС "Грицева калитка".

Исключение произошло на основании поданных учреждениями заявлений, передает пресс-служба НБУ.

Такое решение принял Комитет по вопросам наблюдения и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых учреждений 12 февраля.

"Гулевич и компания" имел одну лицензию на предоставление средств в заем, в частности и на условиях финансового кредита. Лицензия аннулирована 18 декабря 2020 года. Активы составили 1,2 млн грн.

"Прайм-Финанс" имел четыре лицензии – на предоставление услуг факторинга, финансового лизинга, предоставление финансовых кредитов и предоставление гарантий. Все лицензии аннулированы 15 января. Активы составили 99,6 млн грн.

"Форум" имел одну лицензию на администрирование финансовых активов для приобретения товаров в группах. Она закончилась 1 июля 2020 года.

"Грицева калитка" имела одну лицензию на предоставление средств, в частности и на условиях финансового кредита. Лицензия была аннулирована 18 декабря 2020 года. Обязательства компании составили 44,6 тыс. грн.

При этом НБУ внес в Государственный реестр финансовых учреждений ФК "Юнистарс" и ФК "ИТ Интеграция". Последняя компания также получила три лицензии: на предоставление средств, в частности и на условиях финансового кредита; на услуги факторинга и на предоставление услуг финансового лизинга.