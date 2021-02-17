Украина теряет $2 миллиарда из-за мошенничества при экспорте зерна, – Гетманцев

Украина ежегодно теряет $2 млрд в виде валютной выручки из-за действий мошенников, которые сначала покупают за наличные зерно, а потом экспортируют его за границу.

Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на своем канале в Telegram.

"Это средства, которые теряет наша экономика. Это налоги, которые недополучают наши медики, и доходы, которые получают преступники. И, к сожалению, в совершение преступлений втянуты известные мировые зернотредеры", – добавил он.

При этом Гетманцев отметил, что была проведена встреча в Офисе Генерального прокурора.

"Уголовное производство начато. Следствие идет. Международная преступная схема будет остановлена", – подчеркнул парламентарий.