"Нафтогаз" назначил в подразделение по добыче газа топ-менеджера из США

Заместителем директора дивизиона "Нафтогаз Разведка и Добыча" назначен Олег Толмачев.

Об этом сообщает пресс-служба дивизиона.

Отмечается, что Олег Толмачев имеет 20 лет опыта в добыче углеводородов в Северной Америке. Он получил высшее образование в университете штата Оклахома по специальности нефтяная инженерия. Работал в таких газодобывающих компаниях в США, как BP America, Chesapeake Energy, EnCana Oil & Gas USA, Eclipse Resources и Montage Resources.

Там он возглавлял высокотехнологические проекты по розработке крупных месторождений с залежами газа и газоконденсата как в традиционных коллекторах так и плотных породах.

"Основной задачей нового руководителя является внедрение в Украине практик и технологий, которые позволят повысить эффективность добычи на действующих месторождениях с оптимальными финансовыми показателями. Мы продолжаем усиливать свою команду по всем направлениям и на всех уровнях. Чтобы стабилизировать добычу, а также реализовать новые стратегические проекты по развитию ресурсной базы, "Нафтогаз" просматривает производственные процессы и внедряет новые подходы к своей работе", – отметил директор дивизиона Александр Романюк.