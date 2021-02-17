Компании Ахметова и Фукса начали судиться из-за границ участков для добычи газа

ООО "Нафтогазгеоразведка", входящая в состав ДТЭК Рината Ахметова, вступила в судебный процесс между Государственной службой геологии и недр Украины (Госгеонедр) и ООО "Профи нафт" Павла Фукса о расширении границ спецразрешения на добычу газа.

Рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции назначено на 25 февраля, сообщает отраслевое издание ExPro.

Согласно материалам дела, ООО "Профи нафт" в июне 2020 года обратилось в Окружной административный суд города Киева с иском к Госгеонедр, в котором просило признать противоправным решение ведомства вернуть поданное компанией заявление о расширении границ ранее предоставленной в пользования Руновщинской площади.

Также компания просила суд обязать Госгеонедр издать приказ о предоставлении специального разрешения по Руновщинской площади на основании заявления о расширении границ участка недр от 20 сентября 2019 года, а также специальное разрешение на пользование недрами Руновщинской площади на геологическое изучение, в том числе опытно-промышленную разработку месторождений с дальнейшей добычей нефти и газа.

Своим решением ОАСК 22 сентября 2020 года иск удовлетворен.

Однако, не соглашаясь с данным решением, Госгеонедр подали апелляционную жалобу. Также апелляционную жалобу подало ООО "Нафтогазгеоразведка", входящая в состав ДТЭК. Компания считает, что расширение границы участка Руновщинской площади приведет к сокращению границ участков "Нафтогазгеоразведки".

Суд принял апелляционные заявления и открыл апелляционное производство по делу. Для всестороннего исследования обстоятельств дела суд также продлил срок рассмотрения апелляционных жалоб.

Ранее "Профи нафт" планировало бурение разведочной скважины с проектной глубиной 6 000 м на Руновщинской площади. СМИ связывают "Профи нафт" с деятельностью бизнесмена Павла Фукса.