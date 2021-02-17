В Украине снизились потребительские настроения, – исследование

Индекс потребительских настроений (ИПН) украинцев в январе упал на 5,2 пункта – до 60,7 пункта по 200-бальной шкале.

Об этом свидетельствуют данные исследования агентства Info Sapiens.

"Индекс потребительских настроений в январе 2021 года достиг минимального значения за период с апреля 2019 года. Таким образом, индекс вернулся на значение начала 2019 года, до его роста в результате выборов президента", - отмечают эксперты.

В январе индекс текущего положения (ИТП) сократился на 3,4 п. и составил 57,4. В частности, индекс текущего личного материального положения упал на 5,1 п. – до 48,2 п., а индекс целесообразности крупных покупок – на 1,6 п. – до 66,6 п.

Также в январе сократился индекс экономических ожиданий (ИЭО) – на 6,4 п. – до 62,9 п. В частности, индекс ожидаемых изменений личного материального положения упал на 7,8 п. – до 68,6 п., индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года – на 5,8 п. – до 49,2 п., а индекс ожидаемого развития экономики страны на ближайшие пять лет сократился на 5,7 п. – 70,8 п.

Кроме того, за первый месяц года выром показатель индекса ожидаемой динамики безработицы – на 0,6 п. – до 147,2 п., и индекс инфляционных ожиданий – на 3,2 п. – до 189,9 п.