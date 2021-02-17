Нераспределенная прибыль Нацбанка превысила 40 миллиардов

Нераспределенная прибыль Нацбанка Украины к концу 2020 года составила 40,76 млрд грн по сравнению с 581 млн грн годом ранее.

Это следует из отчета о финансовом положении НБУ, обнародованного в газете "Урядовый курьер", передает Интерфакс-Украина.

Согласно ему, показатель нераспределенной прибыли, по предварительным данным, включает 24,44 млрд грн, подлежащих к уплате в госбюджет.

Указывается, что активы центробанка за 2020 год возросли на 25,5% – до 1 трлн 331 млрд грн, в том числе средства и депозиты в инвалюте и банковских металлах – на 34,3, до 121,11 млрд грн, ценные бумаги нерезидентов – на 33%, до 671,78 млрд грн, кредиты банкам и другим заемщикам – в 4,8 раза, до 66,93 млрд грн.

Согласно отчету, обязательства центробанка за 2020 год выросли на 14,8% – до 1 трлн 122 млрд грн, в том числе банкноты и монеты в обращении – на 31,4%, до 558,69 млрд грн, средства госучреждений – в 1,8 раза, до 70,57 млрд грн, обязательства перед МВФ, кроме обязательств по оплате взноса по квоте, – на 13,1%, до 193,47 млрд грн, а обязательства перед МВФ по уплате взноса по квоте – на 24,3%, до 81,92 млрд грн.

В то же время средства банков в структуре обязательств сократились на 36,2% – до 50 млрд грн.

По данным НБУ, его собственный капитал вырос в 2,5 раза – до 209,314 млрд грн вследствие увеличения резервов переоценки активов и обязательств в 3,7 раза – до 117,057 млрд грн.

Уставный капитал регулятора остался на уровне 100 млн грн.

Как сообщалось, в декабре 2020 года Национальный банк предупредил о риске невыполнения плана по доходам в госбюджете на 2021 год, в том числе в части перечисления прибыли Нацбанком. В НБУ указывали, что план по отчислениям НБУ в госбюджет на 2021 год в размере 33 млрд грн завышен приблизительно на 10 млрд грн.

В 2020 году НБУ перечислил в государственный бюджет 42,72 млрд грн своей прибыли за предыдущий год, что на 2 млрд грн больше, чем запланировано законом о госбюджете.