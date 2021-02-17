Фонд энергоэффективности получил заявки от ОСМД на "теплые кредиты" на 2,7 миллиарда

Фонд энергоэффективности получил 380 заявок от объединений совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) на проведение энергоэффективной модернизации домов по разным программам на сумму около 2,78 млрд, и с которых 1,94 млрд – грантовая часть.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев во время собрания с представителями Фонда и донорских организаций, передает пресс-служба ведомства.

"Мы должны сосредоточить свою деятельность на реализации уже поданных проектов. До начала отопительного сезона 2021-2022 должны быть завершены работы по энергоэффективности по большинству из них", – подчеркнул он.

Чернышев также добавил, что с началом 2021 года четко разграничиваются "теплые кредиты" и программа Фонда "Энергодом". Теперь программа "теплых кредитов" распространяется исключительно на поддержку индивидуальных домохозяйств, что создает еще больше условий для присоединения к программе "Энергодом".

Напомним, за шесть лет существования программы "теплых кредитов" ими воспользовались более 850 тысяч украинских семей и получили 3,3 млрд грн.