"Укрзализныця" анонсировала пилотный проект по запуску Wi-Fi в поездах из Киева в Харьков

"Укрзализныця" планирует запустить пилотный проект по организации Wi-Fi-доступа к сети интернет в скоростных поездах "Интерсити+" на направлении Киев - Харьков.

Об этом сообщил директор по информационным технологиям АО "Укрзализныця" Владимир Резник, передает пресс-служба железнодорожной компании.

По его словам, сейчас "Укрзализныця" совместно с заинтересованными инвесторами изучает новые технологии, которые способны обеспечить качественный высокоскоростной интернет на протяжении всего маршрута.

Топ-менеджер отметил, что после запуска пилотного проекта на направлении Киев - Харьков планируется масштабировать сервис на все направления следования поездов, с решением главной проблемы – покрытия слепых зон.

"Если этот проект будет успешным, мы введем Wi-Fi во всех поездах, обеспечим бесперебойную связь на протяжении всего пути следования поездов по территории Украины", – пообещал Резник.

Он напомнил, что проблема качественного доступа к интернету в поездах не решается уже много лет.

"Одна из основных тенденций сегодня – это мобильность и присутствие онлайн. Поезда "Интерсити+" часто используются как офисы на колесах, поэтому в этих поездах прежде всего важно обеспечить качественный доступ к интернету", – отметил Резник.