"Ощадбанк" выставил на продажу участки земли на берегу Днепра за 300 миллионов
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Государственный банк "Ощадбанк" продает через аукцион OpenMarket два земельных участка в Киевской области за 302,5 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ГП "СЕТАМ".
Аукцион назначен на 18 марта. Стартовая цена участков 302,47 млн грн. Их общая площадь составляет 43 га.
"Они предназначены для индивидуального садоводства и наслаждения умопомрачительными закатами", – отмечается в сообщении.
Находятся участки в Обуховском районе Киевской области.
Джерело: OpenMarket - СЕТАМ