Импорт электроэнергии из Беларуси обеспечил 1,3% потребления в январе, – "Укрэнерго"

Импорт электроэнергии в Украину в январе 2021 года составил 268,3 млн кВт-ч, что в 2,1 раза меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (560,7 млн кВт-ч), но вдвое больше, чем в декабре 2020 года (128,8 млн кВт-ч).

Об этом сообщает пресс-служба оператора энергосистемы НЭК "Укрэнерго".

При этом объем импорта, который поступал в торговую зону "ОЭС Украины" в январе 2021 года составлял 67,3% от суммарного импорта в Украину, но по сравнению с общим потреблением составил лишь 1,3% (брутто, с учетом технологических потерь в сетях ).

"Главной причиной является восстановление в торговой зоне ОЭС Украины импорта электроэнергии из Беларуси, который в январе 2021 года составлял 180,6 млн кВт-ч (67,3% от общего объема). Стоит отметить, что объемы импорта по этому направлению за январь 2021 года превышают на 18,6% его объемы за весь 2020 год. При этом импорт электроэнергии из России и Молдовы в торговую зону ОЭС Украины в январе 2021 не осуществлялся", – отмечается в сообщении.

В то же время в торговую зону "острова Бурштынской ТЭС" в январе было импортировано 87,7 млн кВт-ч, что в на 32% меньше, чем в декабре 2020 года (128,8 млн кВт-ч) и в 5,1 раза меньше по сравнению с январем 2020 года (449,7 млн кВт-ч).

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Наибольший объем импорта электроэнергии в "Остров Бурштынской ТЭС" был из Словакии – 78,3 млн кВт-ч (29,1% от общего объема), что на 33,8% меньше, чем в декабре 2020 года. Кроме этого, 6,9 млн кВт-ч было импортировано из Венгрии (на 23,8% меньше, чем в декабре 2020 года) и 2,5 млн кВт-ч – из Румынии (на 68,4% больше).

В то же время экспорт электроэнергии из Украины в январе 2021 года сократился до 51,9 млн кВт-ч. Это в 6,4 раза меньше, по сравнению с предыдущим месяцем (329,4 млн кВт-ч) и в 13,4 раза меньше, чем в январе 2020 года (697,2 млн кВт-ч). Экспорт осуществлялся только из торговой зоны "остров Бурштынской ТЭС". Также в январе 2021 года полностью отсутствовал экспорт электроэнергии в Польшу из-за необходимости работы всех блоков Добротворской ТЭС в ОЭС Украины.

Наибольшую долю в общем экспорте заняла Венгрия – 63% или 32,7 млн кВт-ч, что в 5,2 раза меньше, чем в декабре 2020 года. Экспорт в Словакию уменьшился в 13 раз – до 1,7 млн кВт-ч, в Румынию – на 24,5%, до 17,5 млн кВт·ч.

Как сообщалось, по данным "Укрэнерго", к 14 февраля запасы газового угля на складах ТЭС составляют 313,3 тыс. тонн, что на 67% меньше минимально необходимых, а ситуация в этой сфере остается критической.

При этом большое количество блоков ТЭС и ТЭЦ находятся в аварийном ремонте или отключены из-за отсутствия топлива. В частности, по состоянию на утро 15 февраля не могут быть включены в работу 19 блоков ТЭС суммарной мощностью 6270 МВт из-за аварийных ремонтов или отсутствия топлива. В то же время энергоблоки станций государственного "Центрэнерго" (Трипольская ТЭС и Змиевская ТЭС) работют на резервном топливе (газ), тогда как ДТЭК Рината Ахметова заявляет, что работа ТЭС с использованием газа не выгодна.