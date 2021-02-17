"Оператор рынка" обсудил с АМКУ возможное повышение максимальной граничной цены на электроэнергию (обновлено)

ГП "Оператор рынка" обговорило с Антимонопольным комитетом применение проекта Методики НКРЭКУ относительно установления граничных цен электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ), внутреннесуточном рынке (ВСР) и балансирующем рынке, которая предусматривает применение формульных, а не фиксированных прайс-кепов.

Об этом сообщил пресс-центр "Оператора рынка".

"Будет работать так называемая формульная методика. На сегодняшний день проект Методики предусматривает обязательность мониторинга "Оператором рынка" средней цены на РСН по результатам каждой декады и право ввести почасовые ценовые ограничения, если средняя цена от декады к декаде будет расти минимум на 10% (для ВСР – 20%). Уровень, на котором будут устанавливаться ценовые ограничения, будет рассчитываться с учетом цен на электроэнергию на спотовых рынках Словакии, Румынии и Венгрии", – прокомментировал положения проекта методики исполняющий обязанности "Оператора рынка" Роман Сутченко.

Также в пресс-центре отметили, что спотовым рынкам характерна волатильность цен, которая вызвана изменением состава оборудования, погодными условиями, изменениями в законодательстве.

"Если все сегменты рынка работают прозрачно, остается лишь контролировать, чтобы не произошло ценовых стрессов. Так работают рынки э/э в европейских странах", – добавил Сутченко.

Соответствующий проект постановления НКРЭКУ о введении новой методики установления прайс-кепов на РСВ, ВСР и Балансирующем рынке был обнародован в марте 2020 года.

В октябре 2020 года на тот момент и.о. министра энергетики Ольга Буславец без пояснения причин сменила директора ГП "Оператор рынка" Владимира Евдокимова на Романа Сутченко.

Как сообщалось, несколько дней в феврале из-за похолодания биржевая цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" в ОЭС Украины в пиковые часы потребления в энергосистеме оставалась на уровне максимального "прайс-кэпа" – 2048 грн за МВт. Отмены ограничения максимальной цены эллектроэнергии требуют ДТЭК Рината Ахметова и лоббисты Игоря Коломойского, структуры которого в декабре 2020 года выкупили по низкой цене электроэнергию государственных "Центрэнерго" и "Энергоатома"