Витренко анонсировал изменение правил аукционов по продаже нефти для "Укрнафты"

Министерство энергетики в среду, 17 февраля, проведет совещание для обсуждения изменений в законодательство, регулирующее проведение аукционов по продаже нефти и сжиженного газа компаниями, более 50% в которых принадлежит государству.

Об этом заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко, передает пресс-служба Минэнерго.

Чиновник выразил обеспокоенность дальнейшей продажей нефти ПАО "Укрнафта" через аукционы по цене, значительно ниже европейской рыночной.

По словам Витренко, последний из таких аукционов состоялся 16 февраля и, по данным Украинской энергетической биржи, в ходе него было продано 179 тыс. тонн нефти по цене 11 176,80 грн за тонну, что в долларовом эквиваленте значительно ниже текущей цены сырой нефти на европейском рынке.

Хотя "Укрнафта" сообщала, что не понесет убытков в результате этого аукциона, так как сама выкупила эту нефть по цене ее продажи с целью дальнейшей переработки на нефтепродукты на мощностях Кременчугского НПЗ Игоря Коломойского и партнеров.

В то же время Витренко заявил, что действующие требования к проведению биржевых аукционов по продаже сырой нефти, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа на внутреннем рынке нуждаются в пересмотре.

"Вместе с тем "Нафтогаз" имеет рычаги воздействия на "Укрнафту" как ее мажоритарный акционер, эти рычаги воздействия также должны были быть использованы для того, чтобы "Укрнафта" искала варианты избежания таких ситуаций, когда "Укрнафта" в очередной раз продает нефть за фактически заниженной цене", – заявил и.о. министра.

Напомним, после того как правительство в 2015 году отменило все скидки и понижающие коэффициенты к стоимости украинской нефти, группа "Приват" Игоря Коломойского и партнеров начала регулярно саботировать аукционы "Укрнафты", если его не устраивала стартовая цена. В дальнейшем "Приват" почти всегда выкупал эту нефть по более низкой цене.

С апреля 2019 года "Укрнафта" начала самостоятельно выкупать свою нефть на аукционах для дальнейшей переработки сырья на давальческих условиях на Кременчугском НПЗ ("Укртатнафты"). Условия договоренностей между компаниями не раскрываются.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров, которые контролируют Кременчугский НПЗ.

"Приват" осуществляет операционный контроль над "Укрнафтой" с февраля 2003 года. Менеджмент "Укрнафты" также давно активно лоббирует снижение цены своей нефти, жалуясь на отсутствие спроса.