Кабмин поручил UkraineInvest сопровождать проекты со значительными инвестициями

Кабинет министров поддержал решение, которым Офис по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) определяется уполномоченным учреждением на совершение сопровождения инвестора в подготовке и реализации проекта со значительными инвестициями.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Параллельно с другими инструментами, такими как концессии, успешные кейсы по приватизации, индустриальные парки и другими – это действительно будет способствовать восстановлению инвестиционной активности в стране", – прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что недавно президент подписал закон о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, что улучшает инвестклимат в Украине.

"Для того, чтобы этот закон заработал, правительство определило специальное уполномоченное учреждение, которое будет заниматься инвестиционным сопровождением проектов и будет помогать инвесторам от старта проекта и в течение всего времени его реализации", – добавил премьер.

Напомним, закон предусматривает предоставление государственной поддержки украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 млн евро.

В частности, определена возможность получения налоговых льгот, обеспечения инвестиционных проектов объектами смежной инфраструктуры, предоставление преимущественного права землепользования земельными участками государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционных проектов, закрепление гарантий инвестора путем заключения прямого договора с правительством Украины. При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Согласно документу, поддержка будет предоставляться предприятиям, которые работают в перерабатывающей промышленности, транспортной отрасли, образовании, научной и научно-технической областях; здравоохранении, искусстве, культуре, спорте, туризме и курортно-рекреационной сфере.