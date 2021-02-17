Рада отсрочит обязанность облгазов установить 100% счетчиков газа еще на 2 года

Верховная Рада приняла за основу проект изменений в закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" относительно пересмотра сроков установления потребителям счетчиков природного газа.

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4248-1 в первом чтении проголосовали 279 народных депутатов.

Законопроектом предлагается отложить срок, до которого субъекты хозяйствования, осуществляющие распределение природного газа на соответствующей территории (облгазы), обязаны обеспечить установку счетчиков газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых газ используется только для приготовления пищи, до 1 января 2023 года.

Согласно действующей редакции закона, облгазы были обязаны обеспечить установку счетчиков газа для таких потребителей уже до 1 января 2021 года.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, расходы на установку индивидуальных счетчиков газа были заложены в тарифе облгазов с 2016 года.

По данным НКРЭКУ, с учетом фактических объемов предоставленных услуг по распределению природного газа, за период с 2016 по 2020 год, у газораспределительных предприятий имелось финансирования для установления 1,02 млн индивидуальных счетчиков газа. Однако фактически облгазы за этот период установили на 140,99 тыс. счетчиков меньше.