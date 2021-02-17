Криклий предложил выделить 500 миллионов на поддержку авиакомпаний

Министерство инфраструктуры предложит Кабинету министров проект законопроекта, предусматривающий создание новой бюджетной программы финансовой поддержки украинской авиаотрасли в условиях пандемии COVID-19, путем выделения 500 млн грн из общего фонда госбюджета на 2021 год.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Интерфакс-Украина.

"Принятие законопроекта, регламентирующего создание соответствующей бюджетной программы, позволит: сохранить рабочие места, удержать надлежащий уровень заработной платы для персонала авиакомпаний, а также сократить расходы Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы", – пояснил министр.

По словам Криклия, распределение и выделение этих средств украинским авиакомпаниям планируется осуществлять в Порядке, утвержденном Кабинетом министров.

Чиновник отметил, что предварительно, в 2021 году в качестве господдержки планируется компенсировать украинским авиакомпаниям, осуществлявшим эвакуационные авиарейсы в 2020 году около 25% общей суммы аэропортовых сборов в аэропортах "Борисполь" и "Львов", а также около 25% платы за аэронавигационное обслуживание.

По данным Мининфраструктуры, господдержка коснется авиакомпаний Windrose, "Азур Эйр Украина", "Международные авиалинии Украины" и SkyUp, которые в марте-апреле 2020 года выполнили суммарно 170 рейсов с целью возвращения граждан Украины на родину.

"Указанные рейсы выполнялись на одном "плече" с пустым перегоном воздушного судна, общая стоимость таких рейсов составляет по данным авиакомпаний 104,8 млн грн", – прокомментировали агентству в министерстве.

Windrose, в частности, выполнила 35 эвакуационных рейсов на 20,4 млн грн, "Азур Эйр Украина" – 56 рейсов на 40,9 млн грн, "Международные авиалинии Украины" – 15 рейсов на 7,4 млн грн и SkyUp – 64 рейса на 36,1 млн грн.

Планируется, что среди условий предоставления господдержки будут в том числе:

осуществление пассажирских международных рейсов в течение последнего полугода;

отсутствие дел о банкротстве;

не более шести месяцев просрочки по налоговым платежам;

не более шести месяцев просрочки по задолженности в Государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях;

не более шести месяцев просрочки задолженности по платежам за аэропортовое и аэронавигационное обслуживание в воздушном пространстве/на территории Украины.

Как сообщалось, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству инфраструктуры до 22 февраля разработать решение по поддержке отечественных авиаперевозчиков.

Напомним, в прошлом году крупнейшая украинская авиакомпания МАУ обращалась к правительству с просьбой предоставить предприятию льготный кредит в размере $50 млн под 5-6% для поддержания финансовой стабильности предприятия.

Президент МАУ Евгений Дыхне тогда также заявлял, что обсуждается финансовая поддержка авиакомпании со стороны собственников, однако о предоставлении такой поддержки неизвестно.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности, одним из конечных бенефициаров компании является Игорь Коломойский.