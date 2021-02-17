Чиновники "Укрзализныци" украли 4,5 миллиона на ремонте пригородного вокзала
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Отмечается, что миллионные убытки были выявлены работниками Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции во время проверки.
Правоохранители выяснили, что служебные лица одного из структурных подразделений Южно-Западной АТ "Укрзализныця" по отработанной схеме разворовывали госсредства, которые выделялись на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале.
Злоумышленники оформили ряд догворов на исполнение подрядных работ. Фактически ремонт совершили своими силами, а деньги перевели другим коммерческим структурам за якобы выполненные работы.
Сумма нанесенных убытков составила более 4,5 млн грн.
В МВД добавили, что было проведено семь обысков на территории Киева, Киевской и Черниговской областей. По месту проживания фигурантов изъяли бухгалтерию и документы, которые свидетельствуют о преступной деятельности, а также компьютерную технику, электронные носители информации и другие вещественные доказательства.
Продолжается досудебное расследование. По факту растраты имущества в особо больших размерах чиновникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.