Кабмин предложил урегулировать вопрос электронной переписи населения

17 февраля на очередном заседании Кабинета министров был одобрен проект закона "О внесении изменений в некоторые законы относительно государственной статистической деятельности".

Как сообщает пресс-служба правительства, законопроект направлен на совершенствование правовых и организационных основ проведения Всеукраинской переписи населения.

Среди важных положений законопроекта:

установление срока проведения Всеукраинской переписи населения - не реже одного раза в 10 лет;

внедрение проведения переписи с использованием информации, содержащейся в национальных информационных ресурсах, с соблюдением требований законодательства Украины в сфере защиты информации и персональных данных;

предоставление возможности респонденту заполнять переписную документацию с помощью специального программного обеспечения в интернете;

совершенствование требований к временному переписному персоналу, что будет гарантировать респондентам добродетель привлеченного персонала;

защита прав респондентов на уважение частной и семейной жизни.

"Новые изменения внесены с учетом международных договоренностей и обязательств Украины и основываются на фундаментальных принципах ООН по официальной статистики с учетом acquis ЕС в сфере статистики, в частности Кодекса норм европейской статистики, с целью гармонизации национальной статистической системы с европейскими нормами и стандартами", – отмечается в сообщении.