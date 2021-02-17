Кабмин разрешил автосалонам проводить первичную регистрацию автомобилей
Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, эти изменения предоставят возможность дилерам (автосалонам) проводить первичную регистрацию транспортных средств.
По словам главы МВД Арсена Авакова, министерство инициировало новый сервис с целью упростить процедуру приобретения нового транспортного средства.
"Предложенные нами изменения в постановление правительства предоставляют гражданину возможность зарегистрировать приобретенное новое авто прямо в автосалоне и получить полный комплект документов и номерных знаков без посещения сервисного центра МВД. Юридическое лицо и граждане, которые приобрели новое транспортное средство, сэкономят свое время и ресурсы", – отметил глава МВД.
Аваков добавил, что Сервисные центры уже полностью готовы к новому алгоритму работы.