Рада урегулировала ограничение ввоза разрушающих озоновый слой товаров

Верховная Рада приняла за основу проект изменений в статью 16 закона "Об охране атмосферного воздуха" о регулировании хозяйственной деятельности с озоноразрушающими веществами и фторированными парниковыми газами.

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4259 в первом чтении проголосовали 294 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документом предлагается привести положения закона "Об охране атмосферного воздуха" в соответствии с законом "О регулировании хозяйственной деятельности с озоноразрушающими веществами и фторированными парниковыми газами" в части обеспечения соблюдения международных обязательств, взятых после вступления в силу для Украины Монреальского протокола по веществам, разрушающих озоновый слой, а именно постепенного сокращения и в дальнейшем прекращения потребления этих веществ.

Авторы законопроекта напоминают, что в 2016 году была принята поправка к Монреальскому протоколу, согласно которой установлены требования по регулированию фторированных парниковых газов согласно механизму сокращения потребления озоноразрушающих веществ.

Законопроектом предлагается урегулировать вопрос использования, импорта озоноразрушающих веществ и фторированных парниковых газов и товаров, которые содержат, а также их потребления в Украине.

В частности, предлагается определить вопросы государственного регулирования и контроля за ввозом и вывозом контролируемых веществ и согласованности взаимодействия между государственными органами по ведению учета ввозимых/вывозимых веществ, что, в свою очередь, призвано обеспечить объективную отчетность Украины как Стороны Монреальского протокола перед озонового Секретариатом.

Напомним, что согласно Монреальскому протоколу, для Украины устанавливается ежегодная квота на импорт озоноразрушающих веществ, которой следует придерживаться во избежание санкций, в частности, возможной полного запрета напоставки этих веществ в страну.